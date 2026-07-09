英格蘭隊內最快飛人是誰？「實習記者」史賓斯突襲羅渣士這場更衣室大戰終於要揭曉嗎？

英格蘭備戰世界盃期間，訓練基地竟然上演了一場「記者會突襲」！中場球員羅渣士（Morgan Rogers）在堪薩斯城的媒體見面會上，原本正準備回答正經問題，沒想到隊友史賓斯（Djed Spence）突然化身「實習記者」亂入，直接搶走咪高峰，場面相當爆笑。