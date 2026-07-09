英格蘭隊內最快飛人是誰？「實習記者」史賓斯突襲羅渣士這場更衣室大戰終於要揭曉嗎？
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英格蘭備戰世界盃期間，訓練基地竟然上演了一場「記者會突襲」！中場球員羅渣士（Morgan Rogers）在堪薩斯城的媒體見面會上，原本正準備回答正經問題，沒想到隊友史賓斯（Djed Spence）突然化身「實習記者」亂入，直接搶走咪高峰，場面相當爆笑。
誰是英格蘭「速度之王」？
史賓斯這次「踩場」並非為了搞事，而是為了追問一個在更衣室流傳已久的謎團：到底誰才是英格蘭隊內跑得最快的人？面對這位「冒牌記者」的尖銳提問，羅渣士先是忍不住大笑，隨後認真回應。他雖然沒有直接承認史賓斯就是最快，但表示「絕對不會在賽跑中押注對手會輸」，同時還點名了安東尼哥頓（Anthony Gordon）也是強勁對手，這場「速度之爭」看來還沒完結。
備戰挪威大戰
這段輕鬆的小插曲為緊張的備戰氣氛帶來了不少歡樂。英格蘭隊目前正全力備戰即將在邁阿密舉行的八強賽，對手是實力強勁的挪威。由於中堅昆沙（Jarell Quansah）在上場對陣墨西哥的硬仗中領紅牌被逐，領隊杜曹（Thomas Tuchel）必須重新調整防線。不過，憑藉比寧咸（Jude Bellingham）近期的火熱狀態，加上球隊士氣高昂，英格蘭球迷依然對晉級四強充滿信心。
資料或影片來源：原文刊於新假期