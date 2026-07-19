英格蘭球星暖心舉動：力勸第四門將領銅牌
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在剛結束的北美世界盃頒獎禮上，英格蘭隊展現了令人動容的團隊精神。儘管門將史迪利（Jason Steele）並未列入正式大軍名單，但當球隊領取銅牌時，一眾球星包括比寧咸（Jude Bellingham）在內，竟主動力勸這位「第四門將」一同上台領獎，場面溫馨。
幕後功臣獲肯定
現年35歲的史迪利雖然從未為英格蘭成年國家隊上陣，但他一直隨隊訓練，擔任教練團與球員之間的溝通橋樑。在今屆世界盃期間，他默默在幕後付出，為球隊提供支援。當英格蘭以6:4擊敗法國奪得銅牌後，史迪利原本只在場邊觀看，但隨即被隊友呼喚上台，並由佐敦軒達臣（Jordan Henderson）親手為他戴上獎牌。
杜曹特別感謝
英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）在公佈大軍名單時，已特別點名感謝史迪利的貢獻，並感謝其所屬球會白禮頓的支持。史迪利雖然在今屆賽事中沒有上陣機會，但他作為訓練門將的專業態度，獲得了隊友們的高度認可。
未來動向
這場感人的頒獎儀式，無疑為這位職業生涯上陣超過350次的門將留下了難忘回憶。史迪利預計將在下季重返白禮頓，繼續擔任球隊的二號門將，履行他與球會的合約。
資料或影片來源：原文刊於新假期