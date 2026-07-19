英格蘭球星暖心舉動：力勸第四門將領銅牌

在剛結束的北美世界盃頒獎禮上，英格蘭隊展現了令人動容的團隊精神。儘管門將史迪利（Jason Steele）並未列入正式大軍名單，但當球隊領取銅牌時，一眾球星包括比寧咸（Jude Bellingham）在內，竟主動力勸這位「第四門將」一同上台領獎，場面溫馨。