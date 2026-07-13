杜曹狠批英格蘭表現？簡尼回應：我們還未發揮全部實力！
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世界盃四強戰即將開打，英格蘭將在阿特蘭大硬撼由美斯 (Lionel Messi) 領軍的阿根廷。然而，賽前三獅軍團內部卻傳出「不和諧」聲音，領隊杜曹 (Thomas Tuchel) 對球隊早前險勝挪威的表現大感不滿，直指技術層面未達標。
杜曹：技術表現未達預期
儘管英格蘭成功晉級，但杜曹對球隊在對陣挪威時的表現感到失望。他認為球隊在大部分時間內被對手壓制，未能展現出應有的統治力，技術層面的發揮與他的要求仍有距離。
簡尼：我們知道可以做得更好
面對領隊的批評，隊長哈利簡尼 (Harry Kane) 選擇正面回應。他承認球隊目前只展現了「冰山一角」，並未達到完全控制比賽的境界。但他同時為隊友辯護，強調球隊在防守紀律與爭勝決心上展現了極高水準，比寧咸 (Jude Bellingham) 的關鍵入球更是證明了球隊的韌性。
決戰阿根廷：最後一塊拼圖
面對即將到來的四強大戰，簡尼坦言這是英格蘭跨過最後門檻的關鍵時刻。球隊已在一起集訓六週，全隊上下渴望為國家隊歷史寫下新篇章。面對衛冕冠軍阿根廷，英格蘭能否在杜曹的嚴格要求下，交出更具說服力的表現？
資料或影片來源：原文刊於新假期