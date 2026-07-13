杜曹狠批英格蘭表現？簡尼回應：我們還未發揮全部實力！

世界盃四強戰即將開打，英格蘭將在阿特蘭大硬撼由美斯 (Lionel Messi) 領軍的阿根廷。然而，賽前三獅軍團內部卻傳出「不和諧」聲音，領隊杜曹 (Thomas Tuchel) 對球隊早前險勝挪威的表現大感不滿，直指技術層面未達標。