謝夫靴斯力撐哈利簡尼為英格蘭史上最強前鋒

英格蘭即將在世界盃四強迎戰宿敵阿根廷，賽前氣氛緊張。1966年世界盃決賽英雄謝夫靴斯（Sir Geoff Hurst）語出驚人，公開將現任隊長哈利簡尼（Harry Kane）封為三獅軍團史上最偉大的前鋒，認為他已超越過往所有傳奇。