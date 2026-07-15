謝夫靴斯力撐哈利簡尼為英格蘭史上最強前鋒
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英格蘭即將在世界盃四強迎戰宿敵阿根廷，賽前氣氛緊張。1966年世界盃決賽英雄謝夫靴斯（Sir Geoff Hurst）語出驚人，公開將現任隊長哈利簡尼（Harry Kane）封為三獅軍團史上最偉大的前鋒，認為他已超越過往所有傳奇。
數據與實力並重
謝夫靴斯直言，簡尼打破紀錄的表現令人驚嘆，要在未來超越他的入球紀錄將會非常困難。他強調簡尼不僅是入球機器，更能在關鍵時刻挺身而出，這種穩定性是歷代前鋒中罕見的。對於這位1966年的奪冠功臣而言，簡尼的表現已經足以讓他坐上英格蘭歷史最佳前鋒的寶座。
領袖氣質媲美波比摩亞
除了入球能力，謝夫靴斯更將簡尼的領袖風範與1966年奪冠隊長波比摩亞（Bobby Moore）相提並論。他指出簡尼在場內外的態度、行為以及對隊友的感染力，都是球隊極佳的榜樣。這種影響力對於爭冠至關重要，簡尼不僅在足球上，在生活中同樣展現出領袖應有的風範。
決戰阿根廷歷史宿怨
隨著四強戰逼近，英格蘭與阿根廷這對宿敵再次碰頭。謝夫靴斯回憶起當年擊敗阿根廷的往事，並對現任領隊杜曹（Thomas Tuchel）的備戰工作充滿信心。面對外界對杜曹的質疑，他反而欣賞球隊內部那種輕鬆且自信的氛圍，認為這種心態正是球隊邁向冠軍所需的關鍵。
關鍵詞哈利簡尼
資料或影片來源：原文刊於新假期