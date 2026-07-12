英格蘭晉級爆內訌？杜曹批贏得難看比寧咸冷回：隨便

晉級四強卻爆內訌

2026年世界盃八強賽，「三獅軍團」英格蘭經歷加時苦戰，以2：1逆轉擊敗挪威，成功躋身四強。然而，賽後氣氛卻異常凝重，英格蘭主帥杜曹（Thomas Tuchel）對球隊表現極度不滿，公開批評球員表現草率，這番言論隨即引發陣中球星比寧咸（Jude Bellingham）的不滿，將帥矛盾瞬間浮面。