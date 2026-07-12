英格蘭晉級爆內訌？杜曹批贏得難看比寧咸冷回：隨便
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晉級四強卻爆內訌
2026年世界盃八強賽，「三獅軍團」英格蘭經歷加時苦戰，以2：1逆轉擊敗挪威，成功躋身四強。然而，賽後氣氛卻異常凝重，英格蘭主帥杜曹（Thomas Tuchel）對球隊表現極度不滿，公開批評球員表現草率，這番言論隨即引發陣中球星比寧咸（Jude Bellingham）的不滿，將帥矛盾瞬間浮面。
杜曹：贏波但表現無法接受
杜曹在賽後受訪時直言，雖然晉級結果理想，但對球隊的整體表現感到「完全不滿意」。他指出球隊在場上出現太多低級技術失誤，進攻節奏緩慢，戰術執行力不足，甚至直言球隊今場勝仗帶有運氣成分，認為球員本應可以踢得更好。
比寧咸冷回：隨便
面對主帥的公開批評，今場梅開二度的功臣比寧咸顯然難以接受。他在接受訪問時，以「Whatever（隨便）」回應杜曹的言論，並強調自己只會向在場上拼盡全力的隊友致敬，明顯對主帥的言論感到不耐煩。
簡尼出面緩頰
隊長簡尼（Harry Kane）隨後出面緩頰，認為杜曹的高標準是球隊進步的動力。他表示，球隊在晉級四強的同時，仍能意識到有改進空間，這對球隊長遠發展而言是正面訊號。目前英格蘭正備戰準決賽，這場將帥風波會否影響士氣，成為外界關注焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期