英格蘭內訌？杜曹比寧咸爆發衝突

英格蘭國家隊正處於創造歷史的關鍵時刻，即將在亞特蘭大迎戰阿根廷，爭奪世界盃決賽席位。然而，球隊內部卻傳出不和諧聲音，領隊杜曹（Thomas Tuchel）與核心球星比寧咸（Jude Bellingham）之間的公開衝突，令這場大戰蒙上陰影。