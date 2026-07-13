英格蘭內訌？杜曹比寧咸爆發衝突
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英格蘭國家隊正處於創造歷史的關鍵時刻，即將在亞特蘭大迎戰阿根廷，爭奪世界盃決賽席位。然而，球隊內部卻傳出不和諧聲音，領隊杜曹（Thomas Tuchel）與核心球星比寧咸（Jude Bellingham）之間的公開衝突，令這場大戰蒙上陰影。
杜曹嚴厲批評引發反彈
在八強擊敗挪威後，杜曹對球隊表現極度不滿，公開批評球員表現草率、節奏緩慢且技術失誤頻頻。面對主帥的嚴厲指責，比寧咸並未選擇沉默，反而公開反擊，甚至暗示杜曹不了解球員在場上的真實處境，這番言論被外界解讀為對杜曹球員生涯的嘲諷，雙方關係降至冰點。
舊怨未消，更衣室危機重現
這並非兩人首次發生衝突。去年秋天，杜曹曾因比寧咸的「令人反感」行為將其剔出大軍名單，當時外界已盛傳兩人對球隊管理與更衣室階級制度存在嚴重分歧。雖然比寧咸隨後重返正選並成為球隊核心，但這次公開互轟顯示，兩人之間的裂痕並未真正修復。
爭冠之路面臨崩潰風險
隨著四強戰對陣阿根廷的賽事迫在眉睫，這種主教練與球星之間的公開分歧，無疑會分散球隊注意力。英格蘭能否在這種緊張氣氛下，克服心理障礙，首次在海外打入男子世界盃決賽，成為了球迷關注的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期