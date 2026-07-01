英格蘭世界盃夢碎！杜曹豪賭失敗這場敗仗是否證明他根本不適合帶領三獅軍團？
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英格蘭在世界盃四強戰中，於領先一球的大好形勢下，最終被阿根廷反勝，無緣決賽。這場失利不僅是比分上的落敗，更是戰術層面上的徹底崩潰，讓無數寄予厚望的球迷感到心寒。
戰術完敗：由領先到崩潰
比賽中段，英格蘭憑藉安東尼哥頓（Anthony Gordon）的入球取得領先，本應乘勝追擊。然而，杜曹（Thomas Tuchel）隨後的戰術選擇令人費解。在55分鐘至92分鐘期間，英格蘭的控球率竟然跌至僅得12%，球隊全線退守，任由阿根廷圍攻，最終在補時階段被拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）攻入致勝一球。這種「原始足球」的踢法，完全浪費了球隊的進攻天賦。
換人調動成致命傷
杜曹在72分鐘用艾斯干沙（Ezri Konsa）換下安東尼哥頓的決定，被視為整場比賽的轉捩點。這一保守的換人不僅沒有穩住防線，反而向對手釋放了「害怕勝利」的訊號。阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）賽後直言，當時感覺到英格蘭陣中瀰漫著猶豫與恐懼，這無疑是對杜曹執教能力的最大控訴。
英足總豪賭代價
英足總當初放棄本土教練，重金禮聘杜曹，目標就是為了衝擊世界盃冠軍。如今球隊在關鍵時刻崩盤，杜曹不僅未能化腐朽為神奇，反而讓球隊陷入更深的迷茫。隨著合約續簽，英足總現在面臨尷尬局面：繼續信任這位戰術失靈的領隊，還是承認這場豪賭已經徹底失敗？
資料或影片來源：原文刊於新假期