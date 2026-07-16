杜曹承認換人失誤 承擔英格蘭世界盃出局責任
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英格蘭在世界盃賽場上遭遇重創，在領先一球的大好形勢下，最終被阿根廷以2-1逆轉淘汰，無緣決賽。領隊杜曹（Thomas Tuchel）賽後公開承擔責任，承認換人戰術導致球隊陷入被動。
換人決定成轉捩點
比賽下半場，英格蘭憑藉安東尼哥頓（Anthony Gordon）的入球取得領先。然而，在比賽尾段，杜曹決定換走迪勤懷斯（Declan Rice）及列斯占士（Reece James），將陣式轉為五後衛。這一調動隨即被阿根廷抓住機會，安素費南迪斯（Enzo Fernández）隨即扳平比分，補時階段拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）更攻入致勝一球。
杜曹：責任在於教練
杜曹賽後直言，球隊在領先後心態變得保守，過於擔心失去優勢，反而讓對手有機可乘。他強調，作為教練，他必須為場上的決定負責，並否認這是英格蘭球隊的「魔咒」，而是戰術執行上的失誤。隊長哈利簡尼（Harry Kane）亦坦言，球隊在領先後過度死守，未能應對對手的強勢進攻。
阿根廷晉級決賽
隨著這場戲劇性的勝利，阿根廷成功晉級，將於周日在紐約與西班牙爭奪世界盃冠軍。英格蘭球員則在賽後難掩失望，結束了今屆的世界盃之旅。
資料或影片來源：原文刊於新假期