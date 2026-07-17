英格蘭四強出局！杜曹：我們欠缺冠軍DNA
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英格蘭在世界盃四強戰再次飲恨，領先後被阿根廷逆轉，無緣決賽。這場失利不僅粉碎了三獅軍團的奪冠夢，更讓主帥杜曹（Thomas Tuchel）的執教能力備受質疑。
領先後即崩盤，熟悉劇本再次上演
哥頓（Anthony Gordon）在55分鐘先開紀錄，但英格蘭隨即轉為保守，拱手讓出主導權。最終被安素費南迪斯（Enzo Fernández）與拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）連入兩球，以1：2落敗。這種「領先後崩盤」的戲碼，對英格蘭球迷而言簡直是揮之不去的夢魘，從2018年世界盃到近年的歐國盃，三獅軍團總在關鍵時刻自我設限。
杜曹直言：英格蘭缺乏冠軍DNA
面對外界排山倒海的批評，杜曹賽後直言不諱，認為英格蘭足球缺乏像西班牙或阿根廷那樣「支配球權」的基因。他承認球隊在入球後變得過於被動，即便嘗試變陣五後衛也無法阻止防線深退，這正是英格蘭在國際大賽難以登頂的核心問題。
戰術調度惹議，杜曹去留成疑
杜曹在比賽中換下入球功臣哥頓、改派干沙（Ezri Konsa）的保守調度，引發球迷強烈不滿。儘管合約至2028年，但面對這種「自我設限」的戰術風格，外界對於他能否帶領球隊在接下來的歐國盃重整旗鼓，已打上大大的問號。
資料或影片來源：原文刊於新假期