前英格蘭球星爆粗炮轟 稱杜曹「絕不可能」留任

英格蘭在世界盃四強戰中，於領先一球的大好形勢下，最終以1-2不敵阿根廷，再次與決賽無緣。賽後，前英格蘭中場畢特（Nicky Butt）對領隊杜曹（Thomas Tuchel）的執教表現極度不滿，公開要求其離任。