前英格蘭球星爆粗炮轟 稱杜曹「絕不可能」留任
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英格蘭在世界盃四強戰中，於領先一球的大好形勢下，最終以1-2不敵阿根廷，再次與決賽無緣。賽後，前英格蘭中場畢特（Nicky Butt）對領隊杜曹（Thomas Tuchel）的執教表現極度不滿，公開要求其離任。
畢特：杜曹絕不可能留任
畢特在訪問中直言，杜曹在四強賽後的帥位已無法保住。他認為杜曹並非如波比笠臣（Sir Bobby Robson）般受全國愛戴，在經歷如此慘痛的失利後，留任已無可能。他更形容杜曹若留任，英格蘭足總技術總監麥達莫（John McDermott）亦難辭其咎。
戰術保守引發爭議
批評的核心在於杜曹的戰術調動。畢特指出，面對阿根廷時，杜曹換入干沙（Ezri Konsa）、尼高奧拉利（Nico O’Reilly）及丹般（Dan Burn）等防守球員，踢法過於消極，未能發揮英格蘭陣中的進攻天賦，最終導致被對手反勝。
誰是接任人選？
隨著杜曹去留成疑，外界已開始討論接任人選。畢特點名艾迪賀維（Eddie Howe）是理想人選，亦提到哥迪奧拿（Pep Guardiola）及普捷天奴（Mauricio Pochettino）的可能性。特別是普捷天奴與足總技術總監麥達莫的良好關係，被視為潛在的接任因素。
資料或影片來源：原文刊於新假期