英格蘭四強出局！杜曹保守戰術惹爭議

英格蘭喺今屆世界盃四強戰中，喺領先一球嘅大好形勢下，最終慘遭逆轉出局，無緣決賽。主帥杜曹（Thomas Tuchel）嘅戰術調動隨即成為眾矢之的，唔少球迷同名宿都質疑佢喺領先後過於保守，導致球隊拱手讓出勝利。