英格蘭四強出局！杜曹保守戰術惹爭議
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英格蘭喺今屆世界盃四強戰中，喺領先一球嘅大好形勢下，最終慘遭逆轉出局，無緣決賽。主帥杜曹（Thomas Tuchel）嘅戰術調動隨即成為眾矢之的，唔少球迷同名宿都質疑佢喺領先後過於保守，導致球隊拱手讓出勝利。
領先後變「死守」？
比賽進行到55分鐘，哥頓（Anthony Gordon）為英格蘭先開紀錄，當時形勢大好。然而，杜曹喺比賽最後20分鐘及補時階段，接連作出防守性換人，試圖守住勝果。結果適得其反，英格蘭防線受壓，先喺85分鐘被安素費南迪斯（Enzo Fernandez）追平，再喺補時階段被拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）絕殺，最終以1-2飲恨。
杜曹：責任喺我身上
賽後，杜曹為自己辯護，指當時球隊喺換人前已經處於劣勢，改踢五後衛係為咗補救防守漏洞。不過，呢番言論未能平息外界怒火。古希（Marc Guehi）賽後直言對球隊心態轉變感到沮喪，認為領先後唔應該只係諗住死守。
名宿炮轟「懦弱」
唔少球壇名宿對杜曹嘅執教表現極度不滿。舒利亞（Alan Shearer）同朗尼（Wayne Rooney）直指杜曹嘅戰術令英格蘭錯失決賽良機；前西班牙門將卡斯拿斯（Iker Casillas）更形容呢種踢法係「懦弱」。究竟杜曹係戰術失誤，定係球員執行力不足？呢場爭議相信會持續一段時間。
資料或影片來源：原文刊於新假期