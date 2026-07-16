英格蘭出局國王借酒消愁

英格蘭在世界盃四強戰中戲劇性出局，全國球迷心碎。沒想到連英皇查理斯三世（King Charles III）也感同身受，在參觀多實郡（Dorset）一家釀酒廠時，親自斟了一杯啤酒，並苦笑表示：「也許今天是借酒消愁的好日子。」