英格蘭出局國王借酒消愁
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英格蘭在世界盃四強戰中戲劇性出局，全國球迷心碎。沒想到連英皇查理斯三世（King Charles III）也感同身受，在參觀多實郡（Dorset）一家釀酒廠時，親自斟了一杯啤酒，並苦笑表示：「也許今天是借酒消愁的好日子。」
國王也心碎？親自斟酒「借酒消愁」
在英格蘭隊長哈利簡尼（Harry Kane）及其隊友以1-2不敵阿根廷的翌日，查理斯三世與王后卡米拉（Camilla）前往當地一家擁有近250年歷史的釀酒廠參觀。面對英格蘭出局的失落，國王在斟了一杯該廠暢銷的琥珀色愛爾啤酒後，幽默又無奈地說出這句心聲，展現出與普通球迷無異的真實情感。
威廉王子發聲：為三獅軍團感到驕傲
除了國王，威廉王子（Prince William）亦在社交媒體上發文，鼓勵三獅軍團要「昂首挺胸」。他讚揚球隊在杜曹（Thomas Tuchel）帶領下展現出的奮鬥與信念，並表示這支隊伍是歷來最完整的英格蘭隊，雖然結果令人極度傷心，但全國人民依然為他們的表現感到驕傲。
遺憾出局：距離決賽僅差6分鐘
這場四強戰對英格蘭球迷來說無疑是一場惡夢。球隊在55分鐘由安東尼哥頓（Anthony Gordon）先開紀錄，眼看距離60年來首次晉身決賽僅差不到6分鐘，卻被阿根廷的安素費南迪斯（Enzo Fernández）扳平，隨後更在補時階段被拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）頭槌絕殺。英格蘭足總行政總裁畢寧咸（Mark Bullingham）坦言，距離目標如此接近卻最終落敗，確實令人心碎。
資料或影片來源：原文刊於新假期