比寧咸反擊杜曹：贏波最緊要
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英格蘭喺世界盃八強以2-1擊敗挪威，成功殺入四強。不過，賽後焦點唔單止喺比寧咸（Jude Bellingham）嘅兩個入球，仲有佢同領隊杜曹（Thomas Tuchel）之間嘅火藥味。
杜曹狠批「草率」
儘管球隊晉級，杜曹對球隊嘅表現顯然唔滿意。佢喺賽後分析中直言，英格蘭今場表現「草率」，甚至形容球隊係「夠運」先贏到。杜曹強調，球隊喺場上出現太多非受迫性失誤，技術水平未達標，認為球隊可以踢得更快、更具決定性。
比寧咸霸氣回應
面對領隊嘅批評，比寧咸顯得相當不以為然。當被問及杜曹嘅評價時，佢直接回應：「是嗎，隨便啦。」佢認為喺邁阿密悶熱嘅天氣下，對陣夏蘭特（Erling Haaland）等強敵，贏波先係最重要。比寧咸更直言，一支成功嘅大賽球隊必須具備「醜陋地贏波」嘅特質，唔可能場場都靠傳球贏波。
決戰阿根廷前夕
雖然將帥之間出現意見分歧，但杜曹隨後澄清，佢同球隊之間並無裂痕，依然全心全意支持球員。英格蘭即將喺週三迎戰衛冕冠軍阿根廷，呢場四強大戰將會係三獅軍團自2018年以來嘅重大考驗。杜曹能否喺呢場硬仗前，將球隊調整至佢心目中嘅理想狀態，將成為勝負關鍵。
資料或影片來源：原文刊於新假期