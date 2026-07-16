英格蘭世界盃出局內幕：比寧咸怒轟比克福特美斯笑看「出貓紙」
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英格蘭在世界盃四強賽中以1-2不敵阿根廷，結束了今屆的爭標之旅。這場敗仗不僅令三獅軍團無緣決賽，更揭露了球隊內部在關鍵時刻的崩潰與戰術上的嚴重失誤。
比寧咸怒轟：個波喺正中間！
在比賽第85分鐘，安素費南迪斯（Enzo Fernández）為阿根廷射入追平比分的一球。重播畫面顯示，該球射門角度並不刁鑽，英格蘭門將比克福特（Jordan Pickford）未能將球撲出。場上的比寧咸（Jude Bellingham）對此極度不滿，被鏡頭捕捉到他對著隊友喃喃自語：「個波喺正龍門中間！」前英格蘭名宿加利尼維利（Gary Neville）亦批評比克福特表現失準，認為該球絕對應該撲出。
杜曹保守戰術自毀長城
英格蘭在安東尼哥頓（Anthony Gordon）於55分鐘先開紀錄後，主教練杜曹（Thomas Tuchel）隨即採取保守策略，將陣式改為五後衛，試圖死守勝果。然而，這種消極的防守心態反而讓阿根廷獲得更多進攻空間，最終導致球隊在尾段連失兩球，慘遭逆轉。
恥辱性一幕：美斯笑看「出貓紙」
賽後更令英格蘭球迷感到羞恥的是，阿根廷球員在場邊發現了比克福特遺下的水樽。水樽上貼有詳細的12碼「出貓紙」，記錄了美斯及其他阿根廷球員的射門習慣。影片顯示，美斯與隊友在賽後圍觀這張筆記，並對英格蘭門將的準備工作露出嘲諷的笑容。這場失利不僅是戰術上的失敗，更成為了英格蘭足球史上尷尬的一頁。
阿根廷將於星期日與西班牙爭奪冠軍寶座，而英格蘭則只能黯然收拾行裝回家。
資料或影片來源：原文刊於新假期