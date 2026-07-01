英格蘭世界盃球員評分：比寧咸獨撐大局杜曹戰術惹爭議
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英格蘭在世界盃四強賽中不敵阿根廷，再次經歷心碎時刻。雖然球隊仍需面對對陣法國的季軍戰，但領隊杜曹 (Thomas Tuchel) 承認球員士氣低落。隨著賽事接近尾聲，英格蘭大軍的表現亦成為外界焦點。
比寧咸獨挑大樑，簡尼後勁不繼
在眾多球員中，比寧咸 (Jude Bellingham) 毫無疑問是英格蘭陣中的最佳球員，獲得9分的高評價。他在分組賽及淘汰賽關鍵時刻多次挺身而出，攻入六球，展現出超級巨星的實力。相比之下，哈利簡尼 (Harry Kane) 雖然同樣攻入六球，但在八強及四強賽事中表現嚴重走樣，體能明顯下滑，最終評分獲8分。
杜曹戰術成疑，多名球員評分僅得3分
領隊杜曹 (Thomas Tuchel) 的表現僅獲4分。外界批評他未能建立球隊默契，過於保守的戰術導致球隊在關鍵時刻無法發揮。此外，多名球員的表現亦令人失望，昆沙 (Jarell Quansah)、馬杜基 (Noni Madueke)、艾雲東尼 (Ivan Toney) 及奧利屈堅斯 (Ollie Watkins) 均僅獲3分。其中，昆沙因紅牌停賽影響發揮，而馬杜基則未能完成翼鋒應有的入球或助攻任務。
季軍戰成雞肋，英格蘭未來何去何從？
英格蘭目前正備戰對陣法國的季軍戰。儘管杜曹承認球員寧願不踢這場比賽，但這場賽事仍是檢視球隊陣容及未來發展的最後機會。隨著多名主力球員表現未如預期，英格蘭國家隊在經歷今屆世界盃後，勢必需要進行陣容調整與戰術反思。
資料或影片來源：原文刊於新假期