迪勤西創英格蘭隊長紀錄 坦言對等待錦標感到「厭倦」

2026世界盃季軍戰，英格蘭以6:4擊敗法國，雖然以勝利告終，但隊長迪勤西（Declan Rice）賽後的言論，卻比這場入球大戰更令人深思。這場比賽不僅是數據上的狂歡，更揭示了這支三獅軍團在光鮮成績背後的掙扎。