迪勤西創英格蘭隊長紀錄 坦言對等待錦標感到「厭倦」
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2026世界盃季軍戰，英格蘭以6:4擊敗法國，雖然以勝利告終，但隊長迪勤西（Declan Rice）賽後的言論，卻比這場入球大戰更令人深思。這場比賽不僅是數據上的狂歡，更揭示了這支三獅軍團在光鮮成績背後的掙扎。
隊長級表現，寫入歷史
迪勤西在邁阿密戴上隊長臂章，開賽僅2分多鐘便先開紀錄，隨後更助攻隊友干沙（Ezri Konsa）建功。這位27歲的阿仙奴中場，成為英格蘭史上首位在首次擔任世界盃隊長時，同時取得入球與助攻的球員。他的統治力帶領球隊在上半場便取得4:0的領先優勢，為這場季軍戰奠定勝局。
「我們厭倦了雖敗猶榮」
儘管贏得銅牌，迪勤西在賽後訪問中卻難掩失落。他直言：「我們已經厭倦了說為打入四強和八強感到自豪。我們最終想為英格蘭贏得冠軍。」這番話道出了球隊的心聲——對於這支被寄予厚望的球隊來說，季軍並非終點，而是對未能更進一步的無奈。他坦言，四強不敵阿根廷的痛苦依然揮之不去，那種「微小差距」導致出局的遺憾，至今仍未消散。
最強陣容，還是宿命難逃？
助理教練安東尼巴利（Anthony Barry）形容，球員們在過去兩天帶著「破碎的心」在踢球，但依然展現出極高的職業素養。哈利簡尼（Harry Kane）亦力撐這支隊伍，認為這是他參與過最好的英格蘭團隊之一，擁有獨特的羈絆與信念。然而，隨著賽事落幕，外界的爭論依然激烈：這支擁有祖迪比寧咸（Jude Bellingham）等頂尖球星的陣容，究竟是距離冠軍僅一步之遙，還是始終無法擺脫大賽關鍵時刻掉鏈子的宿命？
資料或影片來源：原文刊於新假期