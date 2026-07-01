英格蘭球星備戰世界盃玩跳水Djed Spence 著襪跳水笑爆網民
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英格蘭國家隊喺備戰世界盃八強賽事期間，球員們喺訓練營進行咗一場別開生面嘅「跳水大賽」放鬆心情。雖然大家玩得好開心，但其中一個球員嘅舉動就成為咗全場焦點。
著襪跳水？Djed Spence 成為網民笑柄
效力英格蘭嘅後衛 Djed Spence 喺跳水時，竟然忘記除低襪子，直接跳入泳池。呢個「奇葩」造型令現場圍觀嘅隊友同網民都忍唔住大笑。Spence 事後仲問大家自己表現點樣，雖然佢只係攞到 5 分，但佢嘅「著襪跳水」絕對係全場最搶鏡。
隊友大顯身手，Dan Burn 玩後空翻
唔係個個都好似 Spence 咁搞笑，防守大將 Dan Burn 就展現咗驚人嘅運動細胞，表演咗一個後空翻，獲得 7 分，之後仲進步到 8 分。而中場球員 Elliot Anderson 表現更加出色，以一個雙重後空翻攞到 9 分，被隊友大讚「簡直係神級」。
備戰八強大戰
英格蘭隊喺擊敗墨西哥後，目前已經返到堪薩斯城基地，準備迎接即將喺邁阿密舉行嘅八強賽事，對手係挪威。如果能夠順利晉級，佢哋將會喺四強賽面對阿根廷或瑞士。
資料或影片來源：原文刊於新假期