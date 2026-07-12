英格蘭贏波後唱什麼歌？《Wonderwall》如何成世界盃新打氣神曲

英格蘭喺2026年美加墨世界盃八強戰以2：1逆轉挪威，成功殺入四強。除咗比寧咸（Jude Bellingham）梅開二度成為全場焦點，賽後英格蘭球員手搭肩、面向看台同球迷大合唱《Wonderwall》嘅畫面，更成為今屆賽事最令人感動嘅一幕。