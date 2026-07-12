英格蘭贏波後唱什麼歌？《Wonderwall》如何成世界盃新打氣神曲
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英格蘭喺2026年美加墨世界盃八強戰以2：1逆轉挪威，成功殺入四強。除咗比寧咸（Jude Bellingham）梅開二度成為全場焦點，賽後英格蘭球員手搭肩、面向看台同球迷大合唱《Wonderwall》嘅畫面，更成為今屆賽事最令人感動嘅一幕。
從《Sweet Caroline》到《Wonderwall》
過去幾年，Neil Diamond嘅《Sweet Caroline》幾乎係英格蘭贏波後嘅「指定動作」。不過今屆世界盃，英格蘭官方歌單加入咗Oasis嘅經典名曲《Wonderwall》，結果意外爆紅。隨住英格蘭一路過關斬將，呢首歌已經悄悄接棒，成為球迷同球員之間嘅新打氣神曲。
Oasis復出熱潮加持
《Wonderwall》之所以能成為話題，同Oasis近期嘅復出巡演熱潮密不可分。呢首歌本身就係英國流行文化嘅代表作，當佢喺世界盃賽場響起，唔單止喚起老球迷嘅集體回憶，亦令年輕一代球迷透過足球重新認識呢首經典。
球員深受感動
呢種大合唱唔單止球迷興奮，連球員都深受感染。隊長哈利簡尼（Harry Kane）直言，呢個係佢國家隊生涯最難忘嘅時刻之一。中場迪勤懷斯（Declan Rice）亦表示，喺美國賽場同球迷一齊唱呢首歌，嗰種情感連結係難以用言語形容，令佢更加感受到代表英格蘭出戰嘅榮耀。
資料或影片來源：原文刊於新假期