英格蘭右閘告急！列斯占士傷勢未明杜曹點樣拆彈？

英格蘭在世界盃八強大戰挪威前夕，領隊杜曹 (Thomas Tuchel) 正面臨嚴峻的防線危機。主力右閘列斯占士 (Reece James) 因腿筋傷患，在週三的訓練中未能參與全隊合練，僅進行個人訓練，能否趕及在週六的關鍵一戰中復出仍是未知之數。