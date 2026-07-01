英格蘭右閘告急！列斯占士傷勢未明杜曹點樣拆彈？
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英格蘭在世界盃八強大戰挪威前夕，領隊杜曹 (Thomas Tuchel) 正面臨嚴峻的防線危機。主力右閘列斯占士 (Reece James) 因腿筋傷患，在週三的訓練中未能參與全隊合練，僅進行個人訓練，能否趕及在週六的關鍵一戰中復出仍是未知之數。
右閘位置陷入「無人可用」困局
列斯占士自小組賽對加納一役受傷後，一直未能重返賽場。雖然他一直以八強復出為目標，但目前的訓練狀況顯示其傷勢恢復未如理想。雪上加霜的是，在對陣墨西哥一役中擔任右閘的查爾爾·昆沙 (Jarell Quansah) 領紅牌被逐，將無緣出戰挪威，令杜曹在右閘位置上的調動捉襟見肘。
挪威來勢洶洶
面對英格蘭的防線隱憂，挪威隊長馬田·奧迪加特 (Martin Ødegaard) 表現出強大信心。挪威在淘汰賽階段展現出黑馬本色，奧迪加特強調球隊已準備好面對英格蘭的星級陣容，並渴望在邁阿密創造歷史。
傷兵情況與備戰
除了列斯占士，迪格蘭·賴斯 (Declan Rice) 和馬克·古希 (Marc Guéhi) 亦因傷患或肌肉疲勞進行個人訓練，但預計對八強賽事影響較小。英格蘭隊在經歷墨西哥一戰的激戰後，目前正積極調整狀態，杜曹必須在短時間內解決防線人手短缺的問題，以應對挪威的挑戰。
資料或影片來源：原文刊於新假期