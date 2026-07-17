杜曹「縮」死英格蘭？世界盃四強出局又是熟悉劇本
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英格蘭在2026世界盃四強賽中，於亞特蘭大不敵阿根廷，再次倒在決賽門前。這場失利不僅僅是比分上的落後，更是一場戰術上的崩潰，讓無數英格蘭球迷再次陷入絕望。
72分鐘「自殺式」防守
比賽來到第72分鐘，原本勢均力敵的局面突然逆轉。杜曹（Thomas Tuchel）決定變陣，將防線收縮至五後衛，甚至在第82分鐘時場上出現六名後衛。這種放棄進攻、全線退守的策略，面對阿根廷這種擁有頂級球星的球隊，無疑是將勝利拱手相讓。這不是戰術調整，這是對勝利的恐懼。
熟悉「軟腳」劇本
這種在大賽關鍵時刻「自爆」的戲碼，對英格蘭球迷來說並不陌生。無論領隊是誰，英格蘭似乎總能在關鍵時刻怯場。從過去的選人爭議到現在的戰術保守，這支球隊似乎陷入了一個無法逃脫的輪迴。杜曹賽後看起來憔悴不堪，他或許是戰術上的罪人，但這支球隊骨子裡的「軟腳」基因，是否才是真正的問題所在？
杜曹戰術視野
杜曹在賽後記者會上試圖解釋其戰術考量，強調保持防守視野的重要性。然而，當結果是出局時，任何解釋都顯得蒼白無力。英格蘭再次成為了「大賽怯場」的代名詞，而杜曹現在必須面對排山倒海的批評。隨著世界盃決賽移師紐約，英格蘭的旅程已經結束，留下的只有無盡的檢討與互相指責。
資料或影片來源：原文刊於新假期