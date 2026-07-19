英格蘭2026世界盃：誰是真大腿？誰是隱形人？
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英格蘭在2026世界盃的征途已經告一段落，球隊表現好壞參半，引起球迷熱烈討論。這份大軍名單中，既有備受爭議的資深球員，也有意外成為球迷寵兒的新面孔。
碧福特與史東斯：老臣子功過
門將碧福特（Jordan Pickford）雖然在關鍵時刻有神勇撲救，但面對阿根廷時的失球仍令球迷質疑其穩定性。至於史東斯（John Stones），歸隊時狀態明顯不足，雖然在淘汰賽階段表現回穩，但作為防線領袖，他的狀態起伏確實令球迷捏一把汗。
史賓斯：意外爆紅「硬漢」
今屆賽事最令人驚喜的莫過於史賓斯（Djed Spence）。他憑藉全心全意的拼搏精神，意外成為球迷心中的英雄。無論是拒絕與對手握手的強硬態度，還是對阿根廷時的關鍵攔截，都讓他成為了今屆英軍的焦點人物。
麥克基希：被低估防線核心
相比之下，麥克基希（Marc Guéhi）的表現則顯得更為沉穩。儘管起初並非領隊杜曹的首選，但他隨後證明了自己的價值，特別是在應付夏蘭特時的大師級防守，堪稱英格蘭防線最可靠的一環。
英格蘭的未來兩年將會如何調整？這份名單中，誰是你心目中的最佳球員，又有誰應該被剔除出大軍名單？歡迎留言分享你的看法。
資料或影片來源：原文刊於新假期