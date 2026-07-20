連尼加Podcast節目《The Rest is Football》將於英超球季回歸Netflix
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英超球迷注意！足球界最強「吹水」組合連尼加（Gary Lineker）、舒利亞（Alan Shearer）同米卡李察士（Micah Richards）正式宣佈，佢哋嘅王牌節目《The Rest Is Football》將會喺即將到來嘅2026-27英超球季，強勢登陸Netflix串流平台。
從世界盃熱潮延續至英超
呢個節目喺早前北美世界盃期間大受歡迎，當時佢哋喺紐約錄製咗超過40集每日節目，憑住三位主持之間嘅化學反應同幽默感，成功吸納大量粉絲。Netflix睇中呢股熱潮，決定同製作公司Goalhanger簽訂兩年合約，將節目由世界盃嘅「每日快報」形式，轉型為英超球季嘅「每週深度分析」。
每週兩集，深度剖析戰況
根據最新安排，節目將會覆蓋整個40週嘅英超賽季。球迷由今年8月開始，逢星期一同星期五都可以喺Netflix收睇到最新集數。節目內容唔單止會涵蓋英超聯賽，仲會深入探討歐聯賽事。連尼加表示，Netflix平台畀咗佢哋一個更好嘅機會去深入探討足球新聞，加上舒利亞同米卡李察士嘅參與，相信節目入面唔少得專業分析，仲有佢哋之間嘅「火花」同爭論。
足球媒體新趨勢
今次合作標誌住體育媒體格局嘅轉變。由原本嘅Podcast形式，升級成為全球串流巨頭嘅旗艦體育節目，反映出觀眾對於以個人魅力為主導、輕鬆得嚟又有深度嘅足球內容需求日益增加。隨著英超將於8月21日開鑼，呢個節目將會係球迷賽後討論嘅必睇清單之一。未來兩年，呢個組合仲會繼續為大家報道包括2028年歐洲國家盃在內嘅大型賽事。
資料或影片來源：原文刊於新假期