連尼加Podcast節目《The Rest is Football》將於英超球季回歸Netflix

英超球迷注意！足球界最強「吹水」組合連尼加（Gary Lineker）、舒利亞（Alan Shearer）同米卡李察士（Micah Richards）正式宣佈，佢哋嘅王牌節目《The Rest Is Football》將會喺即將到來嘅2026-27英超球季，強勢登陸Netflix串流平台。