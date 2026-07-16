莫迪歷決定留效AC米蘭41歲繼續征戰意甲
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莫迪歷（Luka Modrić）決定留效AC米蘭，準備與球會簽訂一份為期一年的新合約，繼續在聖西路球場征戰。在克羅地亞於2026世界盃提早出局後，這位中場大師迅速評估了自己的未來，最終選擇延續職業生涯。
41歲綠茵傳奇
儘管即將在今年9月迎來41歲生日，莫迪歷依然展現出驚人的競技狀態。他對紅黑軍團的情感聯繫，加上對足球的熱愛，成為他決定再戰一季的關鍵。這位金球獎得主目前正在度假充電，預計將在未來幾天內正式落實合約。
新帥艾摩廉關鍵游說
AC米蘭管理層與新任主教練艾摩廉（Ruben Amorim）一直努力說服這位老將。艾摩廉公開表示，希望莫迪歷能帶領球隊的中場過渡，並將他視為球隊計劃中的重要一員。這種信任與戰術體系下的角色，成功打動了這位克羅地亞球星。
數據證明依然具備統治力
莫迪歷並非僅僅是球隊的邊緣球員。上季他為米蘭上陣37次，總上陣時間達2,864分鐘，貢獻2個入球和3次助攻。他控制比賽節奏的能力依然處於頂級水平，證明了年齡並未阻礙他在意甲賽場上的發揮。
莫迪歷預計將在未來幾天內歸隊，並隨隊前往澳洲參與季前巡迴賽。這趟旅程將成為他融入新教練團隊的完美平台，為即將到來的2026-27賽季意甲聯賽做好準備。
資料或影片來源：原文刊於新假期