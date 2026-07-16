莫迪歷決定留效AC米蘭41歲繼續征戰意甲

莫迪歷（Luka Modrić）決定留效AC米蘭，準備與球會簽訂一份為期一年的新合約，繼續在聖西路球場征戰。在克羅地亞於2026世界盃提早出局後，這位中場大師迅速評估了自己的未來，最終選擇延續職業生涯。