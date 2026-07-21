莫迪歷宣佈10月告別國家隊！續約AC米蘭戰至最後一刻
廣告
足球壇一個時代的終結。40歲的莫迪歷（Luka Modrić）在經歷美加墨世界盃的遺憾後，正式確認將於今年10月告別克羅地亞國家隊，並與AC米蘭續約一年，繼續在球會賽場奮戰。
告別世界盃遺憾
在今屆世界盃32強賽事中，克羅地亞與葡萄牙狹路相逢，這場比賽被視為莫迪歷與C朗（Cristiano Ronaldo）兩位傳奇球星的「最後一舞」。最終克羅地亞在補時階段失守，以1:2惜敗。賽後兩位巨星相擁的畫面，成為了本屆賽事最令人動容的時刻之一。
10月迎來國家隊最終章
莫迪歷已向克羅地亞足總表明去向，將於10月6日主場對陣西班牙的歐洲國家聯賽後，正式卸下國家隊戰袍。自2006年首次代表國家隊上陣以來，他帶領球隊在2018年奪得亞軍、2022年獲得季軍，這段長達20年的國家隊生涯，將在秋天劃下句號。
續約米蘭延續職業生涯
雖然告別國家隊，但球迷仍能在球會賽場見到他的身影。據意大利媒體報導，莫迪歷已準備與AC米蘭續約一年，將隨隊參與季前巡迴賽，並在2026-27球季繼續為紅黑軍團效力。他希望在職業生涯尾聲，能為米蘭再添一座獎盃，不讓生涯最後一幕留下遺憾。
資料或影片來源：原文刊於新假期