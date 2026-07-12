西班牙中場美連奴：後備上陣絕殺專家
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西班牙在今屆世界盃的晉級之路，充滿了戲劇性的轉折。中場球員美連奴（Mikel Merino）雖然並非正選常客，卻憑藉驚人的心理素質，成為球隊在關鍵時刻最可靠的「絕殺武器」，帶領球隊突破八強魔咒，昂首挺進四強。
絕殺之王：後備上陣關鍵先生
美連奴在國際大賽中為西班牙攻入的三個入球，全部都是以後備身分上陣，且全數是帶領球隊晉級的致勝球。這些入球分別出現在第119分鐘、第90+1分鐘和第88分鐘，展現了他在極大壓力下依然保持冷靜的「大心臟」特質。對於西班牙而言，這種在比賽末段依然能保持清晰頭腦、不盲目進攻的冷靜，正是他們能夠打破歷史障礙的關鍵。
傳承與信念：父子間足球浪漫
美連奴的入球慶祝方式，背後隱藏著一段感人的父子傳承。他習慣繞著角球旗奔跑，這是為了向父親安祖（Ángel）致敬。35年前，他的父親同樣在史特加為奧沙辛拿攻入致勝球，並以同樣的方式慶祝。這種跨越世代的足球基因，似乎賦予了美連奴在關鍵時刻皮球總能落在他腳下的幸運與能量。
迪拉富安迪戰術拼圖
西班牙主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）對美連奴的信任並非偶然。儘管美連奴自今年2月以來受傷患困擾，上陣時間有限，但主帥依然堅決等待他復出。迪拉富安迪形容美連奴是一位極其全面的球員，能夠勝任6號、8號、10號甚至9號位，這種對球隊需求的敏銳觸覺與戰術理解力，讓他成為了西班牙陣中不可或缺的戰術拼圖。
隨著西班牙成功闖入四強，這支球隊正展現出久違的冠軍相。美連奴的「絕殺天賦」能否在接下來的比賽中繼續發揮作用，將是西班牙能否重現2010年奪冠榮耀的關鍵看點。
資料或影片來源：原文刊於新假期