西班牙中場美連奴：後備上陣絕殺專家

西班牙在今屆世界盃的晉級之路，充滿了戲劇性的轉折。中場球員美連奴（Mikel Merino）雖然並非正選常客，卻憑藉驚人的心理素質，成為球隊在關鍵時刻最可靠的「絕殺武器」，帶領球隊突破八強魔咒，昂首挺進四強。