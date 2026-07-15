世足戰報／法國王朝終結？西班牙強勢殺入決賽！
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西班牙在世界盃四強戰中，以2比0擊敗奪冠大熱法國，睽違16年後再度挺進決賽。這場比賽不僅終結了法國爭奪隊史第三座冠軍的夢想，更讓西班牙這支歐洲勁旅的強勢表現再次震驚球壇。
戰術完勝：西班牙「無敵」哲學
西班牙今場展現了極高的戰術素養，上半場由奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）主罰十二碼先開紀錄，下半場再由柏度樸路（Pedro Porro）接應團隊配合破門，將比數擴大。西班牙本屆賽事防守極為穩健，至今僅失1球，更成為世界盃歷史上首支單屆完成6場不失球的球隊。目前他們已在各項賽事連續37場不敗，追平歐洲國家隊最長不敗紀錄。領隊迪拉富安迪（Luis de la Fuente）賽後表示，這一切源於4年前建立的理念，球員們展現出的團結與無私，讓困難的比賽變得簡單。
法國王朝黃昏？
由迪甘斯（Didier Deschamps）領軍的法國隊，陣中擁有麥巴比（Kylian Mbappe）、迪比利（Ousmane Dembele）等世界級球星，賽前被視為奪冠最大熱門。然而，面對西班牙流暢的攻守轉換，法國豪華鋒線全場未能發揮應有威力。隨著迪甘斯將於本屆賽事後卸任，這場失利不僅讓法國只能轉戰季軍戰，更讓外界質疑這支曾稱霸球壇的法國隊是否正步入黃昏。
爭議判決與賽後風波
比賽中段，主球證巴頓（Ivan Barton）判罰法國後衛迪治尼（Lucas Digne）在禁區內侵犯耶馬（Lamine Yamal），這一關鍵十二碼成為比賽轉捩點。賽後，迪甘斯對球證的執法水準提出強烈質疑，直言「這位球證真的有執法世界盃四強賽的水準嗎？」，並表示比賽中有多個判決值得商榷。儘管法國隊長麥巴比與一眾球星表現失落，但迪甘斯強調球隊需為失利負上責任。
西班牙目前已成功鎖定決賽席位，將與英格蘭或阿根廷爭奪最終冠軍寶座。
資料或影片來源：原文刊於新假期