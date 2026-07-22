費蘭·托利斯（Ferran Torres）壁畫遭毀政治爭議燒到球場外？
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巴塞隆拿街頭近日發生一宗引起廣泛關注的破壞事件。著名街頭藝術家「TV Boy」為慶祝西班牙奪得世界盃冠軍，特別在格拉西亞區（Gràcia）繪製了一幅費蘭·托利斯（Ferran Torres）親吻獎盃的壁畫，豈料作品完成僅數小時，便遭不明人士以白漆徹底覆蓋，現場更留下反對西班牙統一及要求承認加泰隆尼亞體育代表隊的字句。
政治爭議引爆點
這場破壞行動並非單一事件，而是近期西班牙國內政治與體育界緊張關係的縮影。事件導火線源於費蘭·托利斯在世界盃奪冠慶祝巡遊中，佩戴了一頂印有「Make Spain Great Again」口號的紅帽。此舉被部分加泰隆尼亞民眾解讀為政治挑釁，認為他將個人政治立場帶入國家隊慶祝活動，隨即在當地引發強烈反彈。
藝術家堅持創作
面對壁畫被毀，藝術家「TV Boy」在社交媒體上強硬回應，強調藝術創作不應受狹隘政治衝突影響，並表明不會被威脅嚇倒，將繼續進行創作。事實上，這已非近期巴塞隆拿首宗針對球星壁畫的破壞事件，早前美斯（Lionel Messi）與耶馬爾（Lamine Yamal）的壁畫亦曾遭殃，顯示當地體育與政治之間的矛盾正不斷升溫。
房地產投機指控
除了壁畫風波，費蘭·托利斯近期亦捲入財務爭議。有國會議員公開指控其名下公司涉及房地產投機，在華倫西亞大量收購住宅物業。儘管球員身邊人士已公開澄清，強調公司資產主要為商業辦公用途，並非個人住宅投機，但相關指控已在民眾與政界間造成輿論壓力，令這位巴塞隆拿球星處於風口浪尖。目前，相關爭議仍在持續發酵，未見平息跡象。
資料或影片來源：原文刊於新假期