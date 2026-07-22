費蘭·托利斯（Ferran Torres）壁畫遭毀政治爭議燒到球場外？

巴塞隆拿街頭近日發生一宗引起廣泛關注的破壞事件。著名街頭藝術家「TV Boy」為慶祝西班牙奪得世界盃冠軍，特別在格拉西亞區（Gràcia）繪製了一幅費蘭·托利斯（Ferran Torres）親吻獎盃的壁畫，豈料作品完成僅數小時，便遭不明人士以白漆徹底覆蓋，現場更留下反對西班牙統一及要求承認加泰隆尼亞體育代表隊的字句。