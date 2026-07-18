桑拿士終於認輸？為反英格蘭竟讚普巴是天才

足球壇最著名的「死敵」關係，竟然因為一場世界盃季軍戰而出現戲劇性轉折。前利物浦名宿桑拿士（Graeme Souness）多年來一直對普巴（Paul Pogba）批評不斷，但為了在世界盃季軍戰中「反英格蘭」，他竟然公開承認普巴是法國史上最偉大的天才之一。