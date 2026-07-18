桑拿士終於認輸？為反英格蘭竟讚普巴是天才
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足球壇最著名的「死敵」關係，竟然因為一場世界盃季軍戰而出現戲劇性轉折。前利物浦名宿桑拿士（Graeme Souness）多年來一直對普巴（Paul Pogba）批評不斷，但為了在世界盃季軍戰中「反英格蘭」，他竟然公開承認普巴是法國史上最偉大的天才之一。
為了「反英」不惜一切
桑拿士與另外兩位蘇格蘭名宿查理尼古拉斯（Charlie Nicholas）及哥頓史特根（Gordon Strachan）近日參與了一個宣傳活動，迎接英格蘭對法國的季軍戰。這三位名宿在今屆賽事中多次「轉籍」，只要是對陣英格蘭的球隊，他們都會全力支持。為了證明自己對法國隊的「忠誠」，桑拿士在廣告中被問及普巴是否法國史上最佳天才時，竟然咬牙切齒地說出「Oui」（是）。
多年恩怨一筆勾銷？
這番讚美令不少球迷感到震驚，畢竟兩人的口水戰長達多年。自2016年普巴重返曼聯後，桑拿士便多次批評普巴「自私」、只顧個人表現，甚至曾公開表示對陣普巴是「輕而易舉」。而普巴亦曾多次在訪問中回應指自己「根本不知道桑拿士是誰」，僅聽說過他是傳奇球員。
網民熱議：真心定玩嘢？
這場突如其來的「和解」在網上引起熱烈討論。不少球迷認為，桑拿士這番言論並非真心欣賞，而是為了在「反英格蘭」的立場上貫徹到底，甚至不惜放下多年身段。這場充滿火藥味的恩怨，如今卻成為了世界盃期間最令人啼笑皆非的插曲。究竟這句讚美是出自真心，還是純粹為了「搞事」，相信只有桑拿士本人最清楚。
資料或影片來源：原文刊於新假期