「接下來怎麼辦？」——迪亞高隆拿談落選世界盃痛楚
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在世界盃開賽前，迪亞高隆拿（Diego Luna）曾是美國隊的宣傳代言人，其硬朗的踢法更被視為國家隊的標誌。然而，當最終名單公佈時，這位中場球星卻意外落選，令外界大感震驚。
曾是國家隊代言人，卻無預警被棄用
在世界盃前的一年，迪亞高隆拿無疑是美國足球的突破之星。他不僅累積了17頂喼帽，更在對陣烏拉圭的比賽中取得入球，成為球隊不可或缺的一員。作為多個世界盃宣傳活動的「門面」，他的缺陣顯得極為突兀，這不僅是球員個人的遺憾，也引發了球迷對選人標準的廣泛討論。
沉默教練團與心碎等待
面對落選，迪亞高隆拿坦言感到心碎。更令他難受的是，自從最後一次代表國家隊上陣後，他便再沒有收到任何來自教練團或足總的消息。主教練普捷天奴（Mauricio Pochettino）事後表示，為了尊重入選球員及避免偏袒，選擇不與落選球員進行個別對話。這種「冷處理」的方式，讓迪亞高隆拿只能獨自消化這份挫折。
走出低谷，重新出發
經歷了這個艱難的夏天，迪亞高隆拿選擇將痛苦轉化為動力。他利用這段空檔回到家鄉艾帕索（El Paso），陪伴家人並重新調整心態。他深知職業足球充滿起伏，學會將場外的生活壓力與場上的表現分開，是他成長的關鍵。目前，他已準備好重返皇家鹽湖城（Real Salt Lake），透過在球會賽事中的穩定表現，爭取再次穿上國家隊球衣的機會。
資料或影片來源：原文刊於新假期