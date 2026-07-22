車路士爆冷斟史東斯？自由身成藍軍救命草？
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車路士喺新帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）帶領下，正積極重組陣容。最新消息指，藍軍將目光投向剛離開曼城嘅英格蘭國腳史東斯（John Stones），考慮將呢位32歲嘅自由身中堅帶到史丹福橋。
自由身成藍軍救命草？
史東斯喺曼城合約屆滿後成為自由身球員，雖然車路士管理層早前曾淡化傳聞，但據報球會內部正認真考慮呢個方案。對於車路士嚟講，簽入一位擁有豐富英超經驗、無需轉會費嘅老將，似乎係一個具吸引力嘅短期補強策略，正如當年泰亞高施華（Thiago Silva）加盟後對防線嘅穩定作用。不過，阿仙奴同樣對呢位冠軍級後衛虎視眈眈，藍軍要搶人並唔容易。
防線重組困難重重
除咗史東斯，車路士喺轉會市場上頻頻碰壁。球會早前向般尼茅夫求購中場艾歷斯史葛（Alex Scott）被拒，即使報價高達6400萬英鎊，對方仍堅稱球員為非賣品。目前藍軍正積極與水晶宮商討拿確斯（Marc Guéhi）嘅轉會，同時亦關注哥莫新星積及拉蒙（Jacob LaMone）。球會目標明確，務求喺轉會窗關閉前簽入至少一名中堅，以應付新賽季挑戰。
沙比阿朗素嘅新挑戰
隨著球隊即將出發前往澳洲悉尼進行季前巡迴賽，沙比阿朗素正忙於整合陣容。雖然球隊已簽入摩根羅渣士（Morgan Rogers），但防線深度依然係隱憂。隨隊出征嘅年輕球員，包括祖殊阿真邦（Josh Acheampong），將會把握機會喺新帥面前證明自己，爭取喺未來戰術體系中佔一席位。
資料或影片來源：原文刊於新假期