命運巧合？紅黃牌制度催生者在英阿大戰前夕告別球壇
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阿根廷傳奇中場拉甸（Antonio Rattín）離世，享壽89歲。他的一生與足球歷史緊密相連，特別是1966年那場改變足球規則的關鍵戰役，至今仍為球迷津津樂道。
溫布萊球場歷史性抗議
1966年世界盃八強賽，阿根廷對陣英格蘭。當時擔任隊長的拉甸，因不滿球證判決，與德國籍球證卻連（Rudolf Kreitlein）發生語言不通的爭執，最終被驅逐出場。離場時，他憤怒地拉扯角旗，更坐上專為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）鋪設的紅地毯，這一幕成為足球史上最經典的抗議畫面之一。
紅黃牌制度誕生
這場混亂促使國際足協（FIFA）意識到，球證需要一套跨越語言障礙的溝通工具。時任球證委員會主席艾斯頓（Kenneth George Aston）從交通燈獲得靈感，於1967年正式引入紅黃牌制度。這項沿用至今的規則，正是源於拉甸當年的那場風波。
宿敵重逢歷史迴響
拉甸離世之際，正值英格蘭與阿根廷在世界盃四強戰重逢前夕。從1966年的紅地毯風波，到1986年馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」，這兩支球隊的恩怨糾葛已延續數十年。這場即將到來的四強大戰，不僅是爭奪決賽門票的關鍵，更彷彿是歷史與傳奇的再次交會。
資料或影片來源：原文刊於新假期