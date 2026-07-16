阿根廷決賽戰袍曝光！藍白條紋 vs 深藍作客邊套先係奪冠保證？
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阿根廷喺今屆世界盃四強戰，憑住完場前嘅絕殺，以2:1反勝英格蘭，成功殺入決賽。除咗球員表現，阿根廷嘅「球衣玄學」亦成為球迷熱話。
深藍戰袍：對英格蘭嘅必勝符號
阿根廷喺四強賽前主動申請改穿深藍色作客球衣，呢個決定並非偶然。數據顯示，阿根廷喺世界盃歷史上對戰英格蘭，只要著上深藍色戰袍，勝率就係100%。今場比賽，雖然英格蘭先開紀錄，但阿根廷喺最後階段連入兩球，再次驗證呢個「深藍神話」。
決賽回歸：藍白條紋嘅奪冠保證
嚟緊7月20日凌晨3點，阿根廷將會喺決賽對戰西班牙。球迷最關心嘅係：阿根廷會唔會繼續著深藍色？答案係：唔會。根據賽事安排，西班牙將會以主隊身份穿上紅色球衣，由於顏色並無衝突，阿根廷將會回歸最經典嘅「藍白條紋」主場球衣。
歷史數據：藍白條紋係決賽專武
雖然深藍色係對付英格蘭嘅「專武」，但回顧歷史，藍白條紋先係阿根廷喺決賽嘅真正保證。過去阿根廷闖入決賽並穿上藍白條紋球衣，最終都成功捧盃。相反，喺幾次被迫改穿深藍色嘅決賽中，結果往往未如理想。今次決賽回歸經典戰袍，係咪預示住冠軍已經喺手？
資料或影片來源：原文刊於新假期