美斯時代終結？阿根廷2030陣容大換血

2026世界盃正式落幕，阿根廷在決賽中以0：1不敵西班牙，遺憾屈居亞軍。這不僅是一場決賽的失利，更標誌著一個時代的終結。隨著美斯（Lionel Messi）的未來充滿變數，阿根廷國家隊正站在歷史的十字路口，準備迎接「後美斯時代」的重建。