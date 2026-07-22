美斯時代終結？阿根廷2030陣容大換血
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2026世界盃正式落幕，阿根廷在決賽中以0：1不敵西班牙，遺憾屈居亞軍。這不僅是一場決賽的失利，更標誌著一個時代的終結。隨著美斯（Lionel Messi）的未來充滿變數，阿根廷國家隊正站在歷史的十字路口，準備迎接「後美斯時代」的重建。
告別傳奇，重建之路開啟
阿根廷隊在決賽不敵西班牙後，球隊已進入調整期。主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）將於年底決定去留，而球隊亦需面對美斯、拿達路·馬天尼斯（Lautaro Martínez）及門將E.馬天尼斯（Emiliano Martínez）等核心球員逐漸淡出的現實。未來幾年，阿根廷將經歷美洲國家盃及世界盃外圍賽的洗禮，戰術體系勢必迎來大改。
2030年陣容大預測
外媒365Scores近日大膽預測了2030年世界盃的阿根廷正選名單，這份名單中已不見上述傳奇球星的身影。前鋒線預計由祖利安·艾華利斯（Julián Álvarez）領軍，中場則由安素·費南迪斯（Enzo Fernández）、麥亞里士打（Alexis Mac Allister）等中生代球員擔綱，防線則由利辛度·馬天尼斯（Lisandro Martínez）與基斯甸·羅美路（Cristian Romero）坐鎮。
誰是下一個領袖？
隨著2030年世界盃將由阿根廷、烏拉圭及巴拉圭聯合主辦，阿根廷隊已自動獲得決賽周資格。然而，在缺乏美斯這位精神領袖的情況下，誰能挺身而出，帶領這支年輕的阿根廷隊衝擊冠軍？這不僅是戰術上的考驗，更是對球隊靈魂的重塑。
資料或影片來源：原文刊於新假期