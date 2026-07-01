麥巴比沉痛告白：我們未夠班
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法國隊在今屆世界盃四強賽中不敵西班牙，無緣連續三屆闖入決賽。作為隊長，麥巴比（Kylian Mbappé）在賽後顯得極度沮喪，直言球隊表現未如理想，並主動承擔責任。
麥巴比沉痛告白：我們未夠班
麥巴比在賽後訪問中毫不諱言，認為球隊在技術與戰術層面上均存在明顯瑕疵。他坦言法國隊未能踢出理想內容，面對西班牙的嚴密防守，進攻端顯得束手無策。這位球星表示，球隊在關鍵時刻未能破壞對手的節奏，最終導致四強止步，這對球隊而言是一個沉重的打擊。
戰術爭議：人盯人還是區域防守？
除了承認實力差距，麥巴比亦對領隊迪甘斯（Didier Deschamps）的戰術部署提出質疑。他指出球隊在逼搶方面缺乏溝通，認為當時應該採取人盯人逼搶，以迫使對手跟上法國隊的節奏。他認為西班牙在控制球權和節奏方面表現更佳，法國隊未能有效執行比賽計劃，導致被對手牽著鼻子走。
迪甘斯時代落幕，施丹接棒在即
隨著法國隊無緣決賽，這場四強賽亦成為了迪甘斯執教生涯的尾聲。自2012年起執掌國家隊帥印的他，將在即將到來的季軍戰中最後一次領軍。據悉，法國傳奇球星施丹（Zinedine Zidane）將會接過教鞭，帶領法國隊進入新時代。
資料或影片來源：原文刊於新假期