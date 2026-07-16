被嘲笑似貴賓狗！古古列拿堅持留爆炸頭背後原因竟是為自閉症兒子
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在2026世界盃賽場上，西班牙後衛古古列拿（Marc Cucurella）那頭標誌性的「爆炸頭」極為搶眼。這髮型曾讓他飽受批評，甚至被嘲笑像貴賓狗，但他卻堅決不剪。原來，這頭亂髮背後，藏著一位父親對患有自閉症兒子的深沉愛意。
曾遭惡意嘲諷，堅持不剪髮
古古列拿的長鬈髮在職業生涯中引發不少爭議。最令人印象深刻的，莫過於2022年英超賽場上，他曾被對手惡意揪住頭髮摔倒。當時網路上充斥著對他外表的尖銳批評，不少球迷與評論員都認為這髮型在激烈的足球場上是「自找麻煩」，甚至有人直接要求他剪掉。面對排山倒海的負評，古古列拿始終堅定回應：「我絕對不會剪！」
為了讓兒子一眼認出爸爸
這份堅持並非為了耍帥，而是源於對家人的愛。古古列拿的大兒子患有自閉症，對於外界人事物的認知與聚焦比一般孩子更困難。為了讓兒子在電視轉播中，能從眾多穿著相似球衣、不斷奔跑的球員裡，一眼就認出爸爸的身影，古古列拿才特地維持這頭極具辨識度的誇張髮型。這份溫柔的父愛，讓這頭被嘲笑的「爆炸頭」瞬間變得意義非凡。
賽場表現亮眼，助西班牙晉級
除了感人的家庭故事，古古列拿在球場上的表現同樣亮眼。今年28歲的他，首次代表國家隊出征世界盃。在昨日的四強賽中，他成功封鎖法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）的攻勢，成為西班牙以2:0取勝、晉級決賽的關鍵功臣。西班牙將於7月20日與阿根廷爭奪2026世界盃冠軍。
資料或影片來源：原文刊於新假期