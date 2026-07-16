被嘲笑似貴賓狗！古古列拿堅持留爆炸頭背後原因竟是為自閉症兒子

在2026世界盃賽場上，西班牙後衛古古列拿（Marc Cucurella）那頭標誌性的「爆炸頭」極為搶眼。這髮型曾讓他飽受批評，甚至被嘲笑像貴賓狗，但他卻堅決不剪。原來，這頭亂髮背後，藏著一位父親對患有自閉症兒子的深沉愛意。