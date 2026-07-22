數據專家公佈世界盃最佳陣容：西班牙防線統治級表現哈利簡尼竟然落選？
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2026年世界盃正式落幕，隨著西班牙隊奪冠，英國《每日郵報》引用SofaScore數據，公佈了今屆賽事的最佳陣容。這份名單以數據為基礎，卻因部分球星的落選而引發球迷熱議，特別是英格蘭隊長哈利簡尼（Harry Kane）的缺席，成為了討論焦點。
西班牙防線成最大贏家
由於西班牙隊在整項賽事中僅失一球，防線表現極為穩健，這份最佳陣容幾乎被西班牙球員壟斷。除了門將位置由瑞士的高比爾（Gregor Kobel）以7.52分奪得外，後防線四人組全數由西班牙球員包辦，包括古古列拿（Marc Cucurella）、拿樸迪（Aymeric Laporte）、古巴斯（Pau Cubarsí）及柏度樸路（Pedro Porro）。數據顯示，這條防線在傳球成功率及解圍次數上均有統治級表現。
數據顯示美斯表現冠絕全場
在進攻端，39歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）以8.79的平均分，成為整項賽事評分最高的球員。他在賽事中攻入8球並交出4次助攻，以實際行動粉碎了外界對其狀態下滑的質疑。與此同時，法國的麥巴比（Kylian Mbappé）以10個入球成為世界盃歷史神射手，與挪威的夏蘭特（Erling Haaland）及英格蘭的比寧咸（Jude Bellingham）一同入選最佳陣容。
哈利簡尼落選引發爭議
儘管這份陣容由數據驅動，但哈利簡尼的落選依然令不少球迷感到意外。作為英格蘭隊的核心，他在賽事中的貢獻與數據表現，與陣中其他入選球員相比並不遜色。這份名單再次證明，即使是客觀的數據分析，在足球世界中依然難以滿足所有球迷的期望，不同陣式與戰術體系下的球員價值，始終是球迷茶餘飯後的熱門話題。
資料或影片來源：原文刊於新假期