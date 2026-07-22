數據專家公佈世界盃最佳陣容：西班牙防線統治級表現哈利簡尼竟然落選？

2026年世界盃正式落幕，隨著西班牙隊奪冠，英國《每日郵報》引用SofaScore數據，公佈了今屆賽事的最佳陣容。這份名單以數據為基礎，卻因部分球星的落選而引發球迷熱議，特別是英格蘭隊長哈利簡尼（Harry Kane）的缺席，成為了討論焦點。