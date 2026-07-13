決賽級對決！法國速度 vs 西班牙控球邊個入決賽？
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2026世界盃四強賽即將上演，由「高盧雄雞」法國對決「無敵艦隊」西班牙。這場被視為「提前上演的決賽」，兩支奪冠熱門將於7月15日凌晨3點在AT&T體育場爭奪決賽門票。
矛與盾對決：法國速度 vs 西班牙控制
法國隊主帥迪甘斯（Didier Deschamps）傾向於接受較低控球率，並在奪回球權的瞬間，利用麥巴比（Kylian Mbappe）、迪比利（Ousmane Dembele）和奧利斯（Michael Olise）的速度，將對手防線撕裂。相反，西班牙隊在迪拉富安迪（Luis de la Fuente）帶領下，堅持透過中場控制比賽，利用洛迪（Rodri）掌控節奏，柏迪（Pedri）在防線間穿插，並由耶馬（Lamine Yamal）在邊路製造威脅。
關鍵戰術樞紐：中場爭奪戰
這場比賽的勝負關鍵在於中場的對抗。西班牙的洛迪與柏迪組合，將直接挑戰法國的防中核心祖亞文尼（Aurélien Tchouameni）與拉比奧特（Adrien Rabiot）。若西班牙能成功掌控節奏，法國將面臨極大壓力；反之，若法國能穩住防線並成功斷球，他們的反擊將成為西班牙防線的噩夢。此外，耶馬在右路的切入，以及麥巴比對西班牙中堅的衝擊，亦是決定勝負的關鍵戰鬥。
賽事資訊
比賽將於香港時間7月15日凌晨3點進行。法國隊目前已8次闖入世界盃四強，而西班牙自2024年3月以來在法定時間內保持不敗。雙方近年交手互有勝負，這場四強戰勢必成為本屆賽事最激烈的對決之一。
資料或影片來源：原文刊於新假期