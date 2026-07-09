世足八強前瞻：法國摩洛哥宿命對決復仇之戰一觸即發

2026世界盃八強賽事迎來矚目對決，由法國對陣摩洛哥。這場比賽不僅是歐洲勁旅與非洲黑馬的較量，更是兩隊繼2022年卡塔爾世界盃四強賽後的再次交鋒。法國隊目前狀態火熱，而摩洛哥則帶著強烈的復仇決心，誓要改寫歷史。