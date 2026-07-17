世界盃季軍戰：麥巴比爭金靴 vs 英格蘭老將最後一舞這場「銅牌戰」你點睇？

2026年世界盃即將進入尾聲，在決賽前夕，香港時間7月19日凌晨5點，將上演一場被官方定義為「銅牌戰」的季軍爭奪戰。由杜曹（Thomas Tuchel）領軍的英格蘭，將在美國邁阿密硬石體育場，硬撼迪甘斯（Didier Deschamps）帶領的法國隊。這場比賽不僅是兩支傳統勁旅的對決，更是多位球星爭奪個人榮譽與告別國家隊舞台的關鍵時刻。