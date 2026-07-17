世界盃季軍戰：麥巴比爭金靴 vs 英格蘭老將最後一舞這場「銅牌戰」你點睇？
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2026年世界盃即將進入尾聲，在決賽前夕，香港時間7月19日凌晨5點，將上演一場被官方定義為「銅牌戰」的季軍爭奪戰。由杜曹（Thomas Tuchel）領軍的英格蘭，將在美國邁阿密硬石體育場，硬撼迪甘斯（Didier Deschamps）帶領的法國隊。這場比賽不僅是兩支傳統勁旅的對決，更是多位球星爭奪個人榮譽與告別國家隊舞台的關鍵時刻。
麥巴比金靴爭奪戰
法國隊在四強賽不敵西班牙後，這場季軍戰成為了隊長麥巴比（Kylian Mbappé）衝擊金靴獎的最後機會。目前他以8個入球與美斯（Lionel Messi）並列榜首，戰意極強。雖然防線核心沙列巴（William Saliba）因傷退賽，但法國隊整體防守紀律依然嚴密，預計將圍繞麥巴比進行戰術部署，力求以勝利結束今屆賽事。
英格蘭「最後一舞」與陣容輪換
對於英格蘭而言，這場比賽充滿了告別氣息。領隊杜曹已預告將進行大規模輪換，讓更多後備球員上陣。這極有可能是哈利簡尼（Harry Kane）、史東斯（John Stones）等老將的世界盃謝幕戰。英格蘭在四強賽領先後被逆轉，球隊士氣受到一定考驗，加上中場核心比寧咸（Jude Bellingham）面臨停賽調查，球隊能否在壓力下重整旗鼓，將是比賽一大看點。
數據反映勝負關鍵
歷史數據顯示，英格蘭在近13次對陣法國中僅取得3勝，心理層面稍處下風。專家分析指出，法國隊擁有比英格蘭多一天的休息時間，加上麥巴比爭奪金靴的強烈動機，整體勝算略高。這場比賽雖然被部分球迷戲稱為「沒人想踢的比賽」，但對於球員而言，這依然是證明實力與爭取榮譽的最後舞台。
資料或影片來源：原文刊於新假期