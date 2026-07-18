法國隊季軍戰前夕爆出「職場危機」：領隊想贏球員想去玩？
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世界盃季軍戰即將在明（19）日凌晨開打，由法國對陣英格蘭。不過，這場比賽在法國隊內部似乎變成了「職場災難」。據法國媒體報導，法國隊球員對於這場季軍戰興趣缺缺，甚至有球員私下討論的不是戰術，而是賽後的豪華遊艇假期與派對行程，令即將卸任的領隊迪甘斯（Didier Deschamps）相當頭痛。
領隊最後一戰 vs. 球員「放假模式」
這場季軍戰對法國隊領隊迪甘斯而言意義非凡，因為這將是他執掌法國隊長達14年帥印的告別之戰。然而，球隊氣氛卻與他的嚴肅態度形成強烈對比。據悉，球員們在酒店內幾乎不談論對手英格蘭，反而滿腦子都是賽後的邁阿密派對與地中海遊艇之旅。這種「心不在焉」的狀態，讓這場本應是榮譽之戰的比賽，蒙上了一層尷尬的陰影。
球員公開質疑輪換政策
法國後衛干拿迪（Ibrahima Konaté）在賽前記者會上，罕見地公開表達了對球隊備戰心態的擔憂。他直言，如果球隊只是為了讓沒上場的球員「皆大歡喜」而進行大幅輪換，最終導致輸給英格蘭，那麼這幾個月的努力將毫無意義。他強調，球員們應該全力以赴，而不是抱著度假心態應付比賽。
迪甘斯：這不是友誼賽
面對外界質疑與球隊內部的鬆散氣氛，迪甘斯在記者會上展現了少見的情緒化一面。他強調自己非常理解球員的心理，但同時嚴正指出：「這不是一場友誼賽。」作為帶領法國奪下2018年世界盃冠軍的功勳主帥，迪甘斯顯然希望在最後一場比賽中，為自己的國家隊執教生涯畫下一個體面的句號，而非在度假氛圍中草草收場。
資料或影片來源：原文刊於新假期