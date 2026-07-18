法國隊季軍戰前夕爆出「職場危機」：領隊想贏球員想去玩？

世界盃季軍戰即將在明（19）日凌晨開打，由法國對陣英格蘭。不過，這場比賽在法國隊內部似乎變成了「職場災難」。據法國媒體報導，法國隊球員對於這場季軍戰興趣缺缺，甚至有球員私下討論的不是戰術，而是賽後的豪華遊艇假期與派對行程，令即將卸任的領隊迪甘斯（Didier Deschamps）相當頭痛。