迪甘斯怒轟傳媒：為何只訪問潑髒水人？
廣告
法國隊在世界盃四強賽不敵西班牙，場外風波卻比場內更受關注。法國國家隊主帥迪甘斯（Didier Deschamps）在季軍戰賽前記者會上，因不滿前國腳杜加里（Christophe Dugarry）的激烈批評，當場與傳媒發生言語交鋒。
杜加里：這是恥辱與背叛
法國隊在四強賽以0:2敗給西班牙，無緣決賽。前法國國腳杜加里（Christophe Dugarry）隨後在節目中公開批評球隊表現，形容這場敗仗不僅是出局，更是一種「恥辱」。他直言對球隊毫無鬥志的表現感到被欺騙與背叛，言論引起軒然大波。
迪甘斯：我不是來收拾殘局
在對陣英格蘭的季軍戰賽前記者會上，面對記者追問杜加里的言論，迪甘斯（Didier Deschamps）起初試圖迴避，隨後情緒爆發。他明確表示自己無意為杜加里的言論進行辯解或「收拾殘局」，並對傳媒的提問方式表達強烈不滿。
質疑傳媒偏好負面報導
迪甘斯在記者會上反問在場記者，為何傳媒總是傾向採訪那些發表負面言論的人，而非尋求正面觀點。他諷刺地指出，若媒體圈缺乏這些爭議性話題，許多記者恐怕將面臨失業，此番言論隨即在體壇引發熱議。
資料或影片來源：原文刊於新假期