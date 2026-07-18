迪甘斯怒轟傳媒：為何只訪問潑髒水人？

法國隊在世界盃四強賽不敵西班牙，場外風波卻比場內更受關注。法國國家隊主帥迪甘斯（Didier Deschamps）在季軍戰賽前記者會上，因不滿前國腳杜加里（Christophe Dugarry）的激烈批評，當場與傳媒發生言語交鋒。