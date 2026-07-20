2026世界盃獎項出爐：洛迪奪金球獎你點睇？

2026年世界盃正式圓滿落幕，西班牙憑藉強大統治力奪冠，而各項個人獎項亦隨之揭曉。今屆賽事擴軍至48隊，合共進行104場激戰，吸引近690萬名球迷入場，入座率高達99.7%，成為足球史上的一個重要里程碑。