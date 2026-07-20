2026世界盃獎項出爐：洛迪奪金球獎你點睇？
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2026年世界盃正式圓滿落幕，西班牙憑藉強大統治力奪冠，而各項個人獎項亦隨之揭曉。今屆賽事擴軍至48隊，合共進行104場激戰，吸引近690萬名球迷入場，入座率高達99.7%，成為足球史上的一個重要里程碑。
洛迪力壓群雄奪金球獎
國際足協技術研究小組最終決定，將今屆賽事的「阿迪達斯金球獎」頒予西班牙中場洛迪 (Rodri)。他在投票中擊敗了阿根廷隊長美斯 (Lionel Messi) 及法國球星麥巴比 (Kylian Mbappé)，後兩者分別獲得銀球獎及銅球獎。洛迪在場上的控制力與戰術價值，顯然獲得了專家組的高度肯定。
麥巴比狂轟10球奪金靴
法國前鋒麥巴比 (Kylian Mbappé) 在今屆賽事展現驚人入球效率，於769分鐘內攻入10球並交出4次助攻，成功摘下金靴獎。美斯以8個入球及4次助攻獲得銀靴獎，而英格蘭中場比寧咸 (Jude Bellingham) 則以7個入球及1次助攻獲得銅靴獎。
西班牙成大贏家
除了洛迪之外，西班牙隊亦橫掃多個獎項。門將烏尼西蒙 (Unai Simón) 憑藉穩健表現獲頒「阿迪達斯金手套」；而年輕新星古巴斯 (Pau Cubarsí) 則榮膺最佳年輕球員獎。此外，荷蘭隊因在公平競技積分榜上表現最優，獲頒國際足協公平競技獎。隨著賽事結束，球迷對於這些獎項的歸屬亦展開熱烈討論，究竟誰才是你心目中的MVP？
資料或影片來源：原文刊於新假期