英格蘭四強止步：簡尼悲情宿命
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2026美加墨世界盃四強戰，英格蘭在領先的大好形勢下，最終以1：2不敵阿根廷，無緣決賽。這場失利不僅讓英格蘭球迷心碎，更讓隊長哈利簡尼（Harry Kane）再次成為大賽中的悲情主角。
領先後龜縮？杜曹戰術惹爭議
英格蘭在下半場第55分鐘由安東尼哥頓（Anthony Gordon）先開紀錄，本應乘勝追擊，但領隊杜曹（Thomas Tuchel）隨即採取保守的防守策略，試圖「龜縮」守住勝果。這一決定導致球隊全線退守，甚至連前鋒簡尼也被迫回撤至中堅位置參與防守。然而，過度保守的代價是沉重的，阿根廷在比賽末段由安素費南迪斯（Enzo Fernández）及拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）連入兩球，完成逆轉。
簡尼悲情紀錄之夜
儘管球隊落敗，簡尼在本屆賽事已攻入6球，加上過往紀錄，他以12球正式超越加利連尼加（Gary Lineker），成為英格蘭隊史世界盃入球最多的球員。賽後簡尼直言，領先後只想死守在世界盃這種高水平賽事中根本行不通，對於以這種方式出局感到心碎。
下一站：季軍戰
英格蘭將於7月18日進行季軍戰，對手為法國。簡尼目前在金靴獎爭奪戰中仍有機會，至於這是否會是他的「最後一舞」，簡尼賽後未有正面回應，僅表示不會為自己設限。
資料或影片來源：原文刊於新假期