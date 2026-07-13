西法大戰前瞻：西班牙如何破解法國快攻？

2026世界盃四強戰即將上演「西法大戰」。面對陣容豪華、進攻爆發力驚人的法國隊，西班牙國家隊主教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）與門將施蒙（Unai Simon）已定下明確戰略：堅持控球，拒絕進入互射十二碼。