西法大戰前瞻：西班牙如何破解法國快攻？
廣告
2026世界盃四強戰即將上演「西法大戰」。面對陣容豪華、進攻爆發力驚人的法國隊，西班牙國家隊主教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）與門將施蒙（Unai Simon）已定下明確戰略：堅持控球，拒絕進入互射十二碼。
控球哲學對抗極速反擊
法國隊擁有麥巴比（Kylian Mbappe）、迪比利（Ousmane Dembele）等頂級鋒線，擅長在快節奏中尋找破門機會。迪拉富安迪強調，西班牙絕不能隨對手起舞，必須透過極致的控球來消耗對手體力，並限制法國鋒線的空間。施蒙亦指出，面對法國的壓迫，球隊將耐心傳送，避免盲目解圍，以防比賽演變成大開大闔的折返跑。
歷史級魔咒：拒絕互射十二碼
對於西班牙而言，互射十二碼是絕對要避免的夢魘。翻開世界盃歷史，西班牙曾5次經歷互射十二碼，卻輸掉其中4次，是賽事史上落敗次數最多的球隊，累計射失9球亦居歷史之首。門將施蒙直言，互射十二碼充滿偶然性，他渴望在90分鐘內取勝，絕不希望將四年努力交由運氣決定。
團隊紀律與戰術執行
除了戰術部署，西班牙的成功亦歸功於嚴密的團隊紀律。年僅18歲的耶馬（Lamine Yamal）不僅是進攻核心，更以身作則積極回防，成為隊友榜樣。教練團強調「不相信運氣，只相信工作」，每一項戰術調整皆經過精密推演。面對星光熠熠的法國，西班牙將以團隊與控制為武器，力求在法定時間內終結比賽，挺進決賽。
資料或影片來源：原文刊於新假期