西班牙以教科書級表現完勝法國BBC名記更斷言冠軍已定你又點睇？
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2026美加墨世界盃首場四強戰落幕，歐洲冠軍西班牙展現出強大的統治力，以2:0完勝奪冠熱門法國隊，強勢挺進最終決賽。這場比賽不僅是比分的差距，更是一場戰術與團隊精神的完美展示。
團隊大於個人勝利
西班牙主教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）的執教哲學在今場比賽中發揮得淋漓盡致。這批核心球員如奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）、丹尼奧莫（Dani Olmo）、洛迪（Rodri）與烏尼西蒙（Unai Simon）早在U19和U21歐國盃時期就已建立深厚默契。他們將「團隊大於個人」的信念貫徹到底，整場比賽展現出極高的控球能力與閱讀比賽水平，被外界形容為足球學校的教科書級表演。
BBC名記：冠軍已經出爐？
賽後，BBC著名記者巴拉格（Guillem Balague）對西班牙的表現讚不絕口，甚至直言本屆世界盃的冠軍已經提前誕生。他認為，無論決賽對手是英格蘭還是阿根廷，西班牙憑藉其堅定的信念、整體的協作以及對比賽節奏的絕對掌控，都展現出冠軍級別的實力。相比之下，其他球隊的戰術思路似乎未如西班牙般清晰且統一。
法國隊無奈與反思
面對西班牙的高位逼搶與嚴密防守，法國隊顯得束手無策。法國中堅拉確斯（Maxence Lacroix）在賽後坦言，球隊未能展現出應有的水平，難以將球有效傳送到前場，對手確實是表現更出色的一方。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）隨後亦發文勉勵球隊，認為這支年輕的法國隊未來仍充滿希望。
隨著西班牙率先鎖定決賽席位，全球球迷都在關注他們能否將這股強勢延續到最後一戰，捧起大力神盃。
資料或影片來源：原文刊於新假期