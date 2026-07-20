西班牙奪冠戰術：如何讓美斯「接球都難」？
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2026年美加墨世界盃決賽落幕，西班牙以1：0力壓阿根廷奪冠。這場決賽不僅是比分上的勝負，更是一場戰術博弈。西班牙主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）賽後揭露了如何成功限制球王美斯（Lionel Messi）的關鍵戰術。
拒絕人盯人：切斷「水源」是關鍵
迪拉富安迪明確指出，面對美斯這種級別的球員，單兵防守無異於自殺。西班牙的策略並非在美斯接球後才進行攔截，而是從源頭切斷阿根廷的供應鏈。他要求洛迪（Rodri）與法比安雷斯（Fabián Ruiz）瘋狂壓迫阿根廷中場大腦安素費南迪斯（Enzo Fernández）和麥阿里士打（Alexis Mac Allister），確保球無法順利傳送到美斯腳下。
區域聯防：誰在區域誰防守
西班牙摒棄了傳統的人盯人戰術，改用靈活的區域聯防。當美斯在右路活動時，古古列拿（Marc Cucurella）與尼高威廉斯（Nico Williams）會形成第一道防線；一旦美斯內切，洛迪或拿樸迪（Aymeric Laporte）便會立即補位。這種「誰在區域，誰就上去」的防守網，讓美斯難以利用走位拉開防線。
體能消耗戰：集體意志勝利
除了戰術佈置，西班牙的體能優勢也是致勝關鍵。迪拉富安迪要求球員在美斯控球時，不斷透過身體接觸進行干擾與消耗。雖然美斯仍創造出兩次威脅傳送，但隨著體能下滑，其致命突破能力大打折扣。這場勝利證明了限制頂級球員並非單一後衛的功勞，而是整支球隊完美執行戰術的結果。
資料或影片來源：原文刊於新假期