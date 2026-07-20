西班牙奪冠戰術：如何讓美斯「接球都難」？

2026年美加墨世界盃決賽落幕，西班牙以1：0力壓阿根廷奪冠。這場決賽不僅是比分上的勝負，更是一場戰術博弈。西班牙主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）賽後揭露了如何成功限制球王美斯（Lionel Messi）的關鍵戰術。