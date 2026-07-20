西班牙奪冠背後傳奇：40歲門神禾仙拿如何成為世界焦點？

2026年世界盃圓滿落幕，西班牙在決賽加時階段絕殺阿根廷，相隔16年再度捧走大力神盃。然而，今屆賽事最令人津津樂道的「黑馬」傳奇，並非來自冠軍隊伍，而是來自人口僅約50萬的佛得角。該國門將禾仙拿（Vozinha）憑藉神級表現，成為本屆唯一在法定時間內零封冠軍西班牙的門將，其勵志故事更在網上瘋傳。