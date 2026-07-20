西班牙奪冠背後傳奇：40歲門神禾仙拿如何成為世界焦點？
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2026年世界盃圓滿落幕，西班牙在決賽加時階段絕殺阿根廷，相隔16年再度捧走大力神盃。然而，今屆賽事最令人津津樂道的「黑馬」傳奇，並非來自冠軍隊伍，而是來自人口僅約50萬的佛得角。該國門將禾仙拿（Vozinha）憑藉神級表現，成為本屆唯一在法定時間內零封冠軍西班牙的門將，其勵志故事更在網上瘋傳。
40歲門神一戰封神
佛得角在分組賽首戰面對奪冠大熱西班牙，全場被對手狂轟27次射門，但40歲的門將禾仙拿（Vozinha）展現出頂級防守水準，多次化解險情，最終成功守住0:0平局。這場比賽不僅讓佛得角一戰成名，更讓全球球迷開始關注這位大器晚成的老將。儘管佛得角最終在淘汰賽止步，但他們在整屆賽事中法定時間內保持不敗，表現令人敬佩。
從小國球員到千萬網紅
禾仙拿的傳奇不僅止於球場。在世界盃前，他的社交媒體追蹤人數僅約5萬，但隨著他在對陣西班牙及阿根廷時的精彩撲救，其個人魅力迅速席捲全球，IG粉絲數暴增至超過2700萬，人氣甚至超越不少國際球星。他受訪時坦言，這一切改變來得太快，雖然生活節奏被徹底打亂，但最令他自豪的是，這趟旅程讓全世界認識了佛得角，也為國內年輕球員開啟了通往世界舞台的大門。
數據背後感動
這場「小國對抗強權」的戲碼，成為了今屆世界盃最動人的註腳。網民紛紛熱議，認為禾仙拿的表現含金量極高，甚至有人形容他是「唯一沒讓西班牙入球的男人」。這段從默默無聞到世界矚目的旅程，證明了足球運動的魅力，往往不在於最終的獎盃，而在於那些在綠茵場上奮力拼搏、改寫命運的瞬間。
資料或影片來源：原文刊於新假期