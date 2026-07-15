法國輸得不冤！英格蘭名宿狠酸：迪比利像鞋穿反 讚西班牙宰制力
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2026年美加墨世界盃四強戰率先上演，西班牙以2:0擊敗法國，率先闖進決賽，將靜候英格蘭與阿根廷之戰的勝方。這場比賽法國隊表現低迷，不僅未能發揮應有水準，更被對手完全壓制，無緣爭冠。
西班牙戰術完勝 法國慘被「上課」
西班牙從開賽起便展現極高掌控力，透過中場傳導與高強度逼搶，徹底瓦解法國的反擊節奏。英格蘭名宿瑟頓（Chris Sutton）賽後直言，西班牙這場比賽根本是給法國「上了一堂足球課」，無論是控球還是無球狀態下的壓迫，西班牙都展現出爭冠球隊的成熟度，讓法國防線疲於奔命。
巨星集體失靈 迪比利表現遭狠批
法國陣中擁有麥巴比（Kylian Mbappe）、迪比利（Ousmane Dembele）等頂尖攻擊手，但本場比賽卻集體陷入低潮。瑟頓毫不留情地批評迪比利，形容其表現糟糕透頂，甚至戲稱他看起來「好像把鞋穿反了」。麥巴比同樣難以突破西班牙的嚴密防守，整場比賽幾乎難以觸球，法國的進攻火力完全被封鎖。
金球獎魔咒再應驗？
隨著法國出局，外界再次討論起「金球獎得主魔咒」，即金球獎得主往往難以帶隊贏下當屆世界盃冠軍。法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）賽後承認球隊在技術與身體對抗上均出現失誤，未能破壞對手節奏。這場失利不僅是戰術上的完敗，也讓法國隊的核心攻擊群在關鍵時刻集體失靈，成為球隊出局的主因。
資料或影片來源：原文刊於新假期