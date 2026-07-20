西班牙加時絕殺奪冠！美斯告別戰遺憾落幕
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2026年世界盃決賽塵埃落定，西班牙憑藉加時賽的關鍵入球，以1:0擊敗衛冕冠軍阿根廷，成功捧走大力神盃。這場備受矚目的對決，不僅是新舊世代的交替，更因賽後的爭議行為成為球迷熱議焦點。
西班牙新世代戰術勝利
整場決賽，西班牙展現了極高的戰術紀律與控球優勢。面對阿根廷的防守，西班牙始終保持耐心，透過嚴密的整體走位尋找破綻。比賽進入加時賽第106分鐘，柏度保羅（Pedro Porro）傳中，尼高威廉斯（Nico Williams）頭槌二傳，由後備入替的費蘭托利斯（Ferran Torres）把握機會抽射破網，這一球成為了決定勝負的關鍵。西班牙在本屆賽事中防守極為穩健，八場比賽僅失一球，奪冠實至名歸。
美斯遺憾告別
對於阿根廷而言，這場決賽充滿了苦澀。儘管球隊在淘汰賽階段展現了韌性，但面對西班牙的壓制，阿根廷在法定時間內幾乎無法組織有效攻勢，直到第115分鐘才出現第一次射門。隨著終場哨聲響起，美斯（Lionel Messi）未能以冠軍為國家隊生涯畫上完美句號，賽後他難掩失落，在場上流下淚水。
賽後風波與爭議行為
比賽結束後的氣氛並不平靜。阿根廷後備球員柏利迪斯（Leandro Paredes）因與西班牙球員發生肢體衝突被紅牌罰下。更令外界譁然的是，阿根廷球員在頒獎儀式上的表現，他們在領獎時背對西班牙球員，拒絕與對手交流，這一舉動被不少球迷批評為「輸波又輸品」。此外，頒獎台上的混亂場面，包括特朗普（Donald Trump）在頒獎期間遲遲不願離開，也成為了這場決賽的另類插曲。
資料或影片來源：原文刊於新假期