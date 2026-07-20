王朝更迭！西班牙加時絕殺阿根廷美斯遺憾告別世界盃

2026年世界盃決賽落下帷幕，西班牙在加時賽中憑藉費蘭托利斯（Ferran Torres）的關鍵入球，以一球之差擊敗阿根廷，成功捧走大力神盃。這場備受矚目的對決不僅是新舊勢力的交替，更因賽事末段的激烈衝突與爭議，成為球迷熱議焦點。